"Ich leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich habe das noch nie erzählt" sagte die Sängerin in einem Beitrag der US-Fernsehshow "Today" vom Montag. Vor zwei Jahren hatte sie berichtet, dass sie mit 19 Jahren vergewaltigt worden sei. Ob sie darin die Ursache ihrer Belastungsstörung sieht, liess Lady Gaga in dem Video offen.

Anlass für Gagas Bekenntnis war der Besuch in dem Wohnheim für obdachlose homo- und transsexuelle Jugendliche im New Yorker Stadtteil Harlem. Viele der Bewohner wurden nach eigenen Angaben von Freunden und Familien wegen ihrer Sexualität verstossen oder leiden unter psychischen Problemen.

"Ich habe nicht die gleichen Probleme wie ihr", sagte Gaga den Jugendlichen. "Aber bin psychisch krank und ich kämpfe jeden Tag mit dieser Krankheit". Die Sängerin rief ihre Fans im Rahmen der Aktion #ShareKindness auf, Mitmenschen gütig zu behandeln: "Das ist kostenlos - und unbezahlbar".