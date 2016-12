Die 90-Jährige leide noch immer unter einer starken Erkältung, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palasts am Sonntag mit. Sie werde aber auf ihrem Landsitz in Sandringham an den privaten Feierlichkeiten teilnehmen können.

Nach britischen Medienberichten war es das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass die Queen den Gottesdienst absagen musste. Auch ihr Mann Philip (95) war erkältet, ihm schien es aber wieder besser zu gehen. Er ging wie andere Mitglieder der königlichen Familie, darunter Sohn Charles mit Ehefrau Camilla, in die Kirche St. Mary Magdalene in der Grafschaft Norfolk.