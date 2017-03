"Das können wir so unterschreiben", sagte Bär der "Rheinischen Post" bei Dreharbeiten für ihren 71. Fall mit dem Titel "Bausünden". So lange laufe der aktuelle Vertrag des Ermittlerduos mit dem Westdeutschen Rundfunk. Was danach komme, sei abzuwarten. "Das wusste 1997 keiner, und das können wir heute auch nicht sagen", sagte Behrendt.

Bär und Behrendt stehen seit 20 Jahren für den Kölner "Tatort" vor der Kamera. Kürzlich erklärten mehrere Fernsehermittler ihren Abschied vom "Tatort" - Andreas Hoppe in Ludwigshafen, Sabine Postel und Oliver Mommsen in Bremen, Stefan Konarske in Dortmund sowie Sibel Kekilli in Kiel.

Die 22 aktuellen «Tatort»-Kommissare: