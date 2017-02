Dem Buchclub beigetreten sind bisher unter anderen das Model Chrissy Teigen und Kims Schwester Kourtney. "Ich kann kaum glauben, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe", twitterte Kourtney am Mittwoch, "wo du doch schon seit 15 Jahren davon schwärmst".

Ein Fan, der dem Zirkel beitreten will, erkundigte sich, was er dafür tun müsse? "Ich denke, du kaufst dir jetzt mal das Buch und liest es", antwortete die Gattin von Kanye West, die anscheinend auch nicht so genau weiss, was tun.

Offenbar hatte sie vor kurzem ein Treffen mit der Autorin. Jedenfalls schrieb Betty J. Eadie gemäss "people.com", in Kim Kardashian stecke mehr, als man vom blossen Auge sehe. "Gott segne Kim Kardashian West, dass sie Gottes Gebot der bedingungslosen Liebe, wie man es in 'Embraced by the Light" findet, mit ihren Fans teilt".