"Bisher war ich dazu noch nicht bereit", meinte die für ihre verschiedenen Frisuren bekannte Musikerin in einem kurzen Video. An ihre Fans twitterte die 32-Jährige die Botschaft: "Man kann immer noch Freunde sein und seine früheren Partner lieben. Niemand ist Opfer oder Bösewicht."

Am Dienstag kündigten die Sängerin ("Roar") und der britische Schauspieler ("The Lord of the Rings") an, eine Beziehungsauszeit zu nehmen. Sie gingen derzeit "in Respekt und Liebe auf Distanz", teilten die Sprecher der beiden mit. Perry und Bloom waren den US-Medienberichten zufolge ein Jahr lang ein Paar.