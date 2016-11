Reisebüros hätten Ausflüge zu dem Haus angeboten, Boulevardzeitungen das Gelände mit Drohnen gefilmt, berichtete der 77-Jährige. "Alles hat seine Grenze - irgendwann ist man mit der Geduld am Ende." Die anfängliche Begeisterung habe sich in Enttäuschung verwandelt. "Meine Frau, meine Kinder und ich haben kein Interesse daran, dass unser jeder Schritt auf dem Grundstück in Doubice mit dem Fernglas beobachtet wird."

Karel Gott hatte erst vor kurzem eine schwere Krebserkrankung überstanden und wollte dem Prager Grossstadtrummel entkommen. Doubice (Daubitz) liegt östlich der Sächsischen und der Böhmischen Schweiz und ist von Wäldern umgeben. "Ich hatte mich darauf gefreut, einen Ort zu haben, an dem ich mich erholen, malen, lesen und über das Leben nachdenken kann", schilderte Karel Gott seine ursprünglichen Pläne.