"Bei jemandem wie Trump ist es fast schon nicht mehr möglich, auf diese irre Realität noch eins draufzusetzen", sagte der 40-jährige Comedian der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

"Das ist natürlich schwer für Satiriker, in so völlig überdrehten Zeiten noch eine Schraube zu finden, an der man drehen kann. Da reicht es fast, Stationen seines bisherigen Präsidenten-Seins aufzuzählen, um klar zu machen, wie absurd das alles ist." Mann erhält am 5. März in seiner Heimatstadt Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett.