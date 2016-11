Bisher verdiente Bieber auf seiner Tour rund 150 Millionen Franken, wie "20 minuten" am Montag meldete. Dafür musste er immerhin 106 Mal auf die Bühne. Werden die Kartenpreise für die 6500 Sitz- und 6500 Stehplätze in Zürich zusammengerechnet, ergibt sich die stolze Summe von zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Franken. "Liveshows können wahre Goldgruben sein", so "20 minuten".