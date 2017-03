Legend hatte seine Fans erst unmittelbar zuvor auf das bevorstehende Mini-Konzert hingewiesen: "Ich komme gerade in St Pancras an. Steht hier noch immer dieses Klavier?", twitterte er. Der Post wurde über 700 Mal geteilt, unter anderem vom britischen "Game of Thrones"-Star Maisie Williams (19). In St Pancras stehen dauerhaft zwei "Strassenklaviere", an denen Passanten gratis Musik machen können.

http://dpaq.de/TDU8v