Gianna Nannini: Die italienische Rocksängerin verblüfft, als sie 2010 mit 54 Jahren zum ersten Mal Mutter wird. Tochter Penelope sei "mit einer Rock-Frisur ganz wie die Mutter auf die Welt gekommen", teilte Frauenarzt Enrico Semprini mit.

Ute Lemper: Der deutsche Musical-Star bringt 2011 in New York mit 48 Jahren sein viertes Kind zur Welt. In einem Interview sagt die Sängerin: "Ich bin mit 48 bestimmt eine bessere Mutter als manch andere Frau mit 28."

Halle Berry: Die Oscar-Preisträgerin ist 47 Jahre alt, als sie 2013 einen gesunden Jungen entbindet. Berry zeigt sich überglücklich.

Geena Davis: Die US-Schauspielerin erlebt mit 48 Jahren noch spätes Mutterglück - und dann gleich doppelt. Sie bringt 2004 Zwillinge zur Welt. Bei ihrem erstem Kind war sie auch schon 46 Jahre alt.

Cherie Blair: Die Frau des damaligen britischen Premiers Tony Blair ist 45 Jahre alt, als sie 2000 ihr viertes Kind bekommt. Leo soll ungeplant gewesen sein. Zwei Jahre später wird Cherie Blair wieder schwanger, erleidet aber eine Fehlgeburt.