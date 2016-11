Wie der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mitteilte, fanden die Dreharbeiten bereits Ende Oktober in München statt. Gezeigt wird der Streich in der "Verstehen Sie Spass?"-Folge vom Samstag, 3. Dezember, in Anwesenheit der 32-jährigen Schlagersängerin. Fischer beendet mit dem Auftritt ihre sieben Monate dauernde künstlerische Pause.

"Verstehen sie Spass?" läuft seit 1980 und ist laut SWR die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Im Schnitt schalten den Angaben zufolge pro Ausgabe vier bis fünf Millionen Zuschauer ein.