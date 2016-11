Das rote Gerät steht auf seinem Flügel im Arbeitszimmer in Bissendorf bei Hannover. "Ich hänge an dem Rekorder wie Inspektor Columbo an seinem alten Auto", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Kunze misstraut neuen Technologien und surft auch nicht im Internet. "Meine Frau hat einen Internetzugang, mein Management auch, ich habe es aber immer schon als Fluch gesehen."