Zu seinem Privatleben verliert der Fernseh- und Filmstar, der 1991 vom Schwulenaktivisten Rosa von Praunheim in einer Talkshow geoutet wurde, stets nur wenige Worte.

In seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft - Meine Kindheit und ich" (2014), die bald verfilmt werden soll, ist diskret von einem Freund die Rede, mit dem er demnach seit 2010 liiert ist. 2011 hatte Kerkeling in der "Bild am Sonntag" über die Trennung von Angelo Colagrossi nach fast 30-jähriger Beziehung gesprochen.

Auf seiner Facebook-Seite hatte Kerkeling Anfang Februar die Nachricht "Grosse Mehrheit der Deutschen für 'Ehe für alle'" verlinkt und dazu geschrieben "Gute Nachrichten!". In einem Ende 2008 veröffentlichten "Bild am Sonntag"-Interview hatte der Komiker auf die Frage, warum er nicht verheiratet sei, gesagt: "Solche Dinge, die der Staat oder die Kirche regelt, sind für mich nicht bedeutsam."