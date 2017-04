Er selber würde über "die Kraft der schlesischen Dichtung" referieren, sagte der 66-Jährige am Dienstag in Berlin. "Es gäbe eine Menge Alternativen zum Dschungelcamp, aber darauf ist noch keiner gekommen!"

"Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner, der am 19. April 75 wird, hatte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung vorgeschlagen, Thomas Gottschalk und Ex-"Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert in die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu schicken. "Den könnte ich mir mit seinem Witz im Dschungel sehr gut vorstellen", sagte Elstner über Gottschalk.

Frank habe gemeint, dass die Sendung etwas Niveau vertragen könne, fuhr Gottschalk fort. "Und ich bin ja bekannt für das Niveau, das ich mitbringe."