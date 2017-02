Sie wüssten es selbst noch nicht, und hätten derzeit auch nicht vor, es herauszufinden, sagte der 55-Jährige in einem Interview mit dem französischen Magazin "Paris Match".

Wegen des erwarteten Nachwuchs wollen der politische engagierte Schauspieler und seine als Menschenrechts-Anwältin tätige Frau künftig nicht mehr an gefährliche Orte fahren. "Ich werde nicht mehr in den Südsudan oder den Kongo reisen, Amal wird nicht mehr in den Irak gehen und Orte meiden, wo sie weiss, dass sie nicht willkommen ist", sagte Clooney.

Clooney und die britisch-libanesische Anwältin sind seit 2014 verheiratet.