Ein Stimmungstest an der Parteibasis war der Montagabend für die deutsche Bundeskanzlerin. Rund eine Woche vor dem Bundesparteitag trat sie an der CDU-Regionalkonferenz in Heidelberg auf.

Die Stimmung schwankte enorm. Erst gab es scharfe Kritik. «Frau Bundeskanzlerin, treten Sie zurück», forderte Ulrich Sauer. Das von den Medien als «deutscher Donald Trump» betitelte Karlsruher CDU-Mitglied warf Angela Merkel unter anderem eine «Laissez-Faire-Flüchtlingspolitik» vor.