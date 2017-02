"Din blick het igschlage, hesch mi zum gräne bracht. Louie i (Herz) you for the rest of my life", schrieb der stolze Papa am Donnerstagabend auf Facebook. Er habe bei der Geburt im Kreissaal Tränen in den Augen gehabt, vertraute der 31-Jährige "20 minuten" an, "das kann man nicht in Worte fassen".

Beutl und Jäger sind seit April 2015 zusammen, im November darauf haben sie sich verlobt.