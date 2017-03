Ab und zu kämen die Musiker "für ein Fondue" in die Schweiz, erzählte René Baumann im Interview mit dem "Migros-Magazin". Und er selber besuche sie manchmal auch in den USA.

Die Backstreet Boys waren nicht die einzigen Weltstars, mit denen BoBo in seiner 25-jährigen Bühnenkarriere unterwegs war. Auch mit Michael Jackson war der Aargauer einst auf Tournee. "Er hat mich inspiriert, seine visuellen Umsetzungen haben unsere Shows stark beeinflusst - auch heute noch", so BoBo. Zum letzten Mal habe er den "King of Pop" in einem Hotellift in Moskau gesehen. "Ich brachte fast kein Wort heraus."