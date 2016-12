Der Aargau ist mit Freschta Akbarzada vertreten. Die 20-Jährige aus Turgi ist keine Unbekannte: Sie verpasste 2014 den Einzug ins Finale von "The Voice of Switzerland" knapp. Am 5. Februar präsentieren die Finalistinnen in der nationalen Live-Show ihren Song. Via Televoting wird das Fernsehpublikum bestimmen, wer die Schweiz im Eurovision Song Contest vertreten wird.