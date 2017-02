Ihre Teamkolleginnen hätten sich damals gewundert, warum sie derart nervös sei, erzählte Suter der "SI online". Die Schwyzerin startet an der Ski-WM in St. Moritz - an der Seite von Lindsey Vonn.

"Ich schaue aber auch innerhalb meines Teams von den Guten ab", so die Sportlerin. Etwa von Gut oder auch Tina Weirather könne sie sehr viel lernen. Suters beste Platzierung am Weltcup war der 9. Rang in der Disziplin Abfahrt in der vergangenen Saison. Die 32-jährige Vonn gewann bereits vier Mal den Gesamtweltcup.