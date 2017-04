Zunächst fand ein Acht-Augen-Gespräch statt, bei dem auch Van der Bellens Frau Doris Schmidauer zugegen war, danach unterhielten sich der Prinz und der Bundespräsident unter vier Augen.

Zu den Inhalten hiess es im Anschluss aus der Präsidentschaftskanzlei, es seien die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, aber auch die bilateralen Beziehungen und die Situation in Österreich und in Grossbritannien besprochen worden. Es habe sich um ein "vertrauliches, sehr gutes Gespräch" gehandelt.

Das Gespräch zwischen dem Prinzen und dem Bundespräsidenten dauerte länger als geplant und wurde als "überdurchschnittlich lang" beschrieben. Während der Unterredung fand eine Führung für die Herzogin durch die Räumlichkeiten der Präsidentschaftskanzlei statt. Die Duchess habe sich sehr interessiert gezeigt.

Im Anschluss traf Prinz Charles mit Bundeskanzler Christian Kern zusammen. Am Abend wird es in der Geheimen Ratsstube der Hofburg ein Staatsbankett mit rund 100 Gästen zu Ehren des königlichen Besuchs geben.

Der Prince of Wales und die Duchess of Cornwall waren am Nachmittag aus Rom angereist. Bei Sonnenschein wurden sie am Flughafen Wien-Schwechat von Staatssekretärin Muna Duzdar willkommen geheissen. Vor dem Gespräch in der Hofburg stattete das Prinzenpaar noch dem K. u. K. Hofzuckerbäcker Demel einen Besuch ab.

Charles und Camilla wollen am Donnerstag noch die Spanische Hofreitschule und einen Biowinzer sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) besuchen, bevor sie am Abend ihre Reise beenden. Auf der Tour hatten sie Rumänien und Italien besucht und auch eine Privataudienz bei Papst Franziskus erhalten.