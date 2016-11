In seinem wöchentlichen Interview-Format «Blocher TV» mit Matthias Ackeret lässt sich Christoph Blocher nicht nur zu politischen, sondern hin und wieder auch über private Zwischenfälle aus.

So auch in der aktuellen Ausgabe, die sich Tagi-Redaktor Philipp Loser verdankenswerterweise in voller Länge angesehen haben muss. Jedenfalls war er der erste, der über Blochers Erzählungen zu seiner ersten Begegnung mit Siri in seinem neuen iPhone berichtete.

Die Originalaufnahmen zu beschreiben, ist müssig. Am besten kuckt man sie selbst. (ange)