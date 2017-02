In einem hautengen goldfarbenen Kleid sowie riesigem Haarreif und grossen Ohrringen tanzte und sang die 35-Jährige unter anderem zu ihrem Song "Sand Castles" vom Album "Lemonade", nominiert als bestes Album des Jahres.

Hologramm-Aufnahmen zeigten die Sängerin halbnackt mit Babybauch. "Deine Mutter ist eine Frau - und Frauen wie sie können nicht in Zaum gehalten werden", sang sie am Sonntag im Staples Center in New York. Die US-Amerikanerin war bei der 59. Ausgabe des wichtigsten Musikpreises der Welt für neun Grammys nominiert, mehr als jeder andere Künstler.

