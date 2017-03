Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Hoppe hatte seit 1996 als Kommissar Mario Kopper an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in der ARD-Krimireihe ermittelt. Neben der starken Kommissarin Odenthal hatte Hoppe den Part des kernigen und etwas chaotischen Halb-Italieners Kopper inne. Ob die Figur den Serientod stirbt, ist noch nicht bekannt.