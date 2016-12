Der 86-Jährige war in der vergangenen Woche mit Flüssigkeit in der Lunge von einer Südpol-Expedition ausgeflogen worden und wird seitdem in Neuseeland behandelt. Eine Sprecherin des Krankenhauses in Christchurch sagte am Mittwoch: "Buzz Aldrin war einer der Helden, die Doktor Bowie in seiner Kindheit angebetet hat."

Aber nicht nur diese Verbindung ist bemerkenswert. Der im Januar verstorbene Künstler David Bowie war ebenfalls vom Weltall fasziniert. In Songs wie "Starman" und "Life on Mars?" beschäftigte er sich mit dem Thema Raumfahrt. Seine Single "Space Oddity" erschien kurz vor Aldrins Mondlandung 1969.

Im Netz sorgte der Name des Arztes für einige Kommentare: "Lass uns wissen, wenn Major Tom vorbeikommt", schrieb ein Aldrin-Fan. Es handle sich um eine "Space Oddity", twitterte ein anderer. Laut Managerin soll es für Aldrin bald nach Hause gehen.