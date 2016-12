Tevez hatte am Donnerstag seine Lebensgefährtin Vanesa Mansilla geheiratet. An der Zeremonie nahmen mehr als 200 Gäste teil. Als das Paar am Sonntag wieder in seinem Anwesen in einem Luxusviertel der argentinischen Hauptstadt eintraf, folgte das böse Erwachen. Offenbar hatten sich die Täter über eine Baustelle an einem angrenzenden Gebäude Zutritt zu dem Haus des Fussballers verschafft.

Über den Wert der Beute lagen zunächst keine Angaben vor, da Tevez bis Dienstag noch keine Anzeige gestellt hatte. Der Ex-Stürmer von Manchester City ist derzeit beim argentinischen Traditionsverein Boca Juniors unter Vertrag. Laut Medienberichten steht er kurz vor einem Wechsel zum chinesischen Club Shanghai Shenhua, wo er angeblich 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll.