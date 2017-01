Sein Filmcharakter Desmond Doss im Kriegsdrama "Hacksaw Ridge" zeichne sich durch Mitgefühl, Liebe, Empathie und Demut aus, sagte Garfield der Zeitschrift "Entertainment Weekly". "Offensichtlich befinden wir uns nun in einer Situation, in der wir einen Präsidenten haben, der meiner Ansicht nach das Gegenteil dieser Werte verkörpert", so der Schauspieler.

Neben Garfields Nominierung ist "Hacksaw Ridge" bei der Oscar-Verleihung Ende Februar in fünf weiteren Kategorien im Rennen, unter anderem als "Bester Film". Regisseur Mel Gibson, der vor wenigen Tagen Vater seines neunten Kindes wurde, hat daher allen Grund zur Freude. "Was könnte aufregender sein, als zuzuhören, wie die Nominierungen verkündet werden, und dabei meinen neugeborenen Sohn im Arm zu halten", wird er von "Entertainment Weekly" zitiert.