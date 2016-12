Jedes vierte in Europa verkaufte Auto ist ein SUV. Wer Erfolg will, muss also ein solches Fahrzeug im Angebot haben. SUV steht dabei schon lange nicht mehr für Geländewagen, sondern für Lifestyle, Design und Image. Ein SUV ist zwar nach wie vor höher als ein normaler Kombi, aber nicht etwa, um besser über Stock und Stein zu kraxeln, sondern um dem Fahrer mehr Übersicht und Sicherheitsgefühl zu geben. Allradantrieb ist für die meist in der Stadt und auf befestigter Strasse gefahrenen SUV auch kein Pflichtfach mehr.

Mit dem neuen Peugeot 3008 haben die Franzosen das komplett in die Tat umgesetzt. Der jüngste SUV-Spross ist komplett auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet – und demzufolge ein Designerstück für den urbanen Einsatz.

Die futuristische Formensprache mit klaren Kanten hebt den 3008 ab im Strassenbild. Hinzu kommen die grossen 19-Zoll-Räder und das farblich abgesetzte Dach. Auf Wunsch ist sogar eine zweifarbige Lackierung erhältlich, um dem französischen Löwen noch mehr Pep zu verpassen.