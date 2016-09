Die Wandergruppe Oetwil am See, bestehend aus Senioren ab 60 Jahren, trifft sich für zwei bis drei Wanderungen pro Monat. Über die Anlässe werden die Mitglieder jeweils per Mail und auf der Website informiert. Um die Einladung zum nächsten gemeinsamen Ausflug etwas besonderer zu gestalten, schmückte Ernst Oertli, einer der Leiter der Gruppe, sie mit einer Kurzgeschichte der deutschen Autorin Elke Bräunling. Diese hatte er im Internet entdeckt. "Sie hat mir so gut gefallen, dass ich sie meinen Kollegen nicht vorenthalten wollte", sagt er gegebenüber "Kassensturz". Doch das sollte ihm zum Verhängnis werden.