M75 gilt als "Problemwolf": Er hatte zuvor bereits in den Kantonen Tessin und Graubünden mehrere Schafe gerissen. Die beiden Kantone haben deshalb am 22. März eine Abschussbewilligung für den Wolf erteilt, um weiteren Schaden an Nutztieren zu verhindern.

Wo sich M75 derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Seit dem 2. März sind gemäss Zürcher Jagdverwaltung keine weiteren Spuren des Wolfs gefunden worden. Zuvor, Mitte Januar, hatte er sich im Bündner Südtal Bergell aufgehalten, am 6. Februar war er nachweislich in der Leventina im Tessin unterwegs. Danach wanderte das Tier über Trun im Bündner Oberland und wohl via Rheintal nach Laufen-Uhwiesen.