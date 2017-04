Bei Mietzinserhöhungen werden laut Felicitas Huggenberger, Geschäftsführerin des Mieterverbandes, häufig orts- und quartierübliche Anpassungen oder eine ungenügende Rendite der Liegenschaft genannt. Der Vermieter muss bei einer erheblichen Erhöhung der Miete darlegen, warum der alte Mietpreis nicht quartierüblich war. Der Renditegrund ist aktuell ebenfalls schwer zu begründen, weil sich die Zinsen auf einem tiefen Niveau bewegen.

Eine Mietzinserhöhung ist gerechtfertigt, wenn der Vermieter wertvermehrend in ein Gebäude investiert. Beispielsweise installiert er eine neue Küche in einer bewohnten Wohnung. Unterhaltsinvestitionen dürfen nicht auf den Mieter überwälzt werden. Dies wird mit der Miete abgeglichen. Verändert sich die Teuerung oder steigt der Referenzzinssatz, also der durchschnittliche Zins aller Hypotheken in der Schweiz, darf man die Miete ebenfalls anpassen.

Nach Erhalt einer schriftlichen Mietzinserhöhung kann diese innerhalb von 30 Tagen geprüft und angefochten werden. Bei einer Neumiete gilt dies ab dem Zeitpunkt der Schlüsselübergabe. Gekündigt werden darf in der Schweiz ohne Grund. Der Mieter kann aber den Kündigungsgrund einfordern. Das Gesetz bestimmt die Definitionen der missbräuchlichen Kündigungen.

Die Anmeldung von Eigenbedarf, ausstehende Mietzahlungen oder Beschädigung der Wohnung durch den Mieter sind nicht die einzigen rechtmässigen Kündigungsgründe. Der Vermieter muss aber für die Kündigung ein amtliches Formular benutzen. Tut er das nicht, ist sie nichtig.