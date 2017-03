Zudem sei ein Bahn-Shuttle von Zürich HB an den Flughafen im Aufbau, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage. Gemäss SBB dauert die Störung bis voraussichtlich 10 Uhr.

Die Züge von Zürich HB via Zürich Flughafen nach Romanshorn respektive St. Gallen, Konstanz oder München oder in umgekehrter Richtung werden umgeleitet und halten nicht am Flughafen. Die Interregio-Züge von Luzern nach Zürich Flughafen fallen zwischen Zürich HB und Zürich Flughafen aus.