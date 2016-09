Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in Winterthur einen spektakulären Selbstunfall verursacht: Das Fahrzeug stürzte beim Parkieren eine Treppe hinunter. Die beiden Insassinnen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Beifahrerin erlitt leichte Schürfungen am Arm.