Der 19-jährige Afghane und der 28-jährige Iraner arbeiteten in der Küche eines Restaurants in Glattbrugg, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich um zwei Asylbewerber, die ohne Bewilligung einer Arbeit nachgingen. Die Kantonspolizei überprüfte am Donnerstag mehrere Lokale und Betriebe in Glattbrugg, das zur Stadt Opfikon gehört.

Der Arbeitgeber, ein 27-jähriger Iraner, wird wegen Verstosses gegen das Ausländerrecht angezeigt.