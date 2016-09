Am traditionellen Wettschiessen auf dem Zürcher Albisgüetli haben bis am Sonntag am früheren Nachmittag neun junge Schützen - fünf Knaben und vier Mädchen - 34 Punkte geholt.

Das Maximum von 35 Punkten bleibt somit auch am Sonntag unerreicht, wie aus den am Sonntagnachmittag veröffentlichten Resultaten hervorgeht. Bis am Sonntagabend um 18 Uhr sowie am Montag bis 10 Uhr können junge Hobbyschützen noch ihr Glück versuchen. Am Montag wird dann der neue Schützenkönig oder die neue Schützenkönigin ermittelt.