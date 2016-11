Aufrufe zu Mord und Hass hätten selbstverständlich keinen Platz. "Wir sind an einem guten Zusammenleben in der Stadt interessiert", so Galladé. Die Stadt habe deshalb in denjenigen Bereichen, in denen sie zuständig sei, ihre Anstrengungen intensiviert. So seien etwa Präventions- und Integrationsbemühungen verstärkt worden.

Staatsanwaltschaft informiert am Freitag

Die Zürcher Staatsanwaltschaft wollte am Donnerstag keine Fragen zum aktuellen Stand der Untersuchungen beantworten. Sie will erst am Freitag wieder offiziell informieren.

Bis dahin dürfte auch klar sein, ob sie für die am Mittwochmorgen vorläufig festgenommenen Personen Untersuchungshaft beantragt hat oder ob diese bereits wieder auf freiem Fuss sind. Gemäss Medienberichten soll zumindest einer bereits wieder entlassen worden sein.