Der Mann wird als politisches Ausnahmetalent beschrieben, als redegewandt, schlagfertig und witzig, aber auch als selbstverliebt und widersprüchlich. Gregor Gysi gehört zu den grossen Stars der Linken in Deutschland und Europa. Als bunter Hund und blendender Politunterhalter ist er ein gern gesehener Gast in Talkshows, zumal er auch privat einiges zu erzählen hat. Der 69-Jährige hat zwei Scheidungen und drei Herzinfarkte hinter sich, denkt aber nicht an Ruhestand. Er will nochmals antreten zur Bundestagswahl 2017, um der Alternative für Deutschland linken Widerstand entgegenzusetzen.

Start als Rinderzüchter

Der um sich greifende Populismus stand denn auch im Zentrum seiner gestrigen Winterrede im «Karl dem Grossen». Dort hatte sich auf dem Grossmünsterplatz bis 18 Uhr trotz Kälte und Schneeregen eine Menschenmenge von rund 200 Personen versammelt, um dem Vortrag des bekanntesten Ossis mit zwielichtiger Vergangenheit zu lauschen.

Bevor Gysi im Westen Karriere machte, stand er an der Spitze der DDR-Einheitspartei. Verpackt in einen schwarzen Mantel und mit schwarzer Mütze hatte Gysi sein Publikum gleich im Sack, als er am Erkerfenster des Gebäudes erschien und mit seiner Vergangenheit als Rinderzüchter sowie seinen Schweizer Vorfahren kokettierte. Deren Einbürgerung war 1933 abgelehnt worden.