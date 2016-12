Nach den gewalttätigen Ereignissen in Berlin und Zürich plant der Islamische Zentralrat eine Anti-Terror-Demo in Zürich. Die Kundgebung soll am Nachmittag des 24. Dezember auf dem Helvetiaplatz stattfinden. Der Aufruf ist sowohl an «Muslime wie auch Nichtmuslime» adressiert.

Der Aufruf zur Kundgebung ist bereits auf ihrer Internetseite publiziert, obwohl die Bewilligung noch aussteht. Michael Walker, Sprecher der Stadtpolizei Zürich, bestätigt gegenüber dem Tagesanzeiger, dass bei ihnen ein Gesuch eingegangen sei. Es werde derzeit noch geprüft.