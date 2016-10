Urs Heller, Chefredaktor von Gault Millau Schweiz, erklärte, Giovannini sei hervorragend. "Wir haben ihn immer wieder und in verschiedenen Jahreszeiten besucht", sagte er. Man habe nicht den geringsten Zweifel, ihm die Höchstnote zu verleihen.

Die "Aufsteiger des Jahres" sind der Waadtländer Laurent Eperon vom "Baur au Lac" in Zürich, Felix Suter vom "Schlüssel" in Oberwil BL, Alain Bächler vom "Des Trois Tours" in Fribourg sowie Andrea Bertarini von der "Conca Bella" in Vacallo TI.

Die "Entdeckung des Jahres" ist der Luzerner Silvio Germann, der Andreas Caminadas neues Restaurant "Igniv" in Bad Ragaz führt. Er erhält auf Anhieb 16 Punkte. Die "Entdeckung in der Romandie" ist Romain Paillereau, neuer Küchenchef der "Pinte des Mossettes" in Cerniat FR.

Schliesslich wurde Samih Sawiris "The Chedi Andermatt" zum "Hotel des Jahres 2017" ernannt und als "Der Star im Ausland" wurde der Luzerner Markus Odermatt geehrt. Er führt das Luxus-Resort "Villa Feltrinelli" am Gardasee seit 14 Jahren.