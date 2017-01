Die Feuerwehr und die Polizei wurden kurz vor 17 Uhr von Nachbarn alarmiert, die meldeten, dass es in einer Wohnung ihres Mehrfamilienhauses brenne. Sofort evakuierte die Feuerwehr die anderen der insgesamt neun Wohnungen und machte sich daran, zum Brandherd vorzudringen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

In der betreffenden Wohnung fanden die Feuerwehrleute eine tote Person vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und die Bewohner des Hauses konnten nach zirka einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren.



Die genauen Umstände, wie das Feuer ausbrechen konnte und woran die Person in der Wohnung gestorben ist, werden derzeit untersucht.



Die bisherigen Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen und es kann davon ausgegangen werden, dass die verstorbene Person alleine in der Wohnung war, als das Feuer ausbrach. Es handelt beim Opfer nach jetzigem Wissensstand um eine 44-jährige Frau.