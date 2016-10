Was bringt es, wenn ...

... ich möchte Ihnen noch rasch ein zweites Beispiel machen: Eine Frau aus Eritrea hatte für ihre Wohnung immer relativ hohe Reparaturkosten. Deshalb besuchte ich sie. Ich wusste, dass der Rolladen und die Sonnenstore kaputt waren. Im Gespräch fand ich heraus, dass sie die Läden immer von Hand herunterriss. Funktionierten diese nicht mehr, liess sie die Store herunter. Beim nächsten Sturm war auch diese kaputt. Die Frau wusste schlicht nicht, dass sie die Rollladenkurbel verwenden sollte. Ich lernte daraus, dass wir Flüchtlinge besser einführen müssen, bevor sie ihre Wohnungen beziehen.

Sie erkennen also die Probleme, wenn Sie zu den Flüchtlingen gehen. Inwiefern hilft das bei Ihrer Integration?

Ich mache das Ganze nicht, weil ich es so wahnsinnig lustig finde. Mein Ziel ist es, dabei die Sonderschulkosten zu reduzieren. Wir haben sehr hohe in Neftenbach. Ein Kind, das die normale Schule durchlaufen will, muss sich schon lange vor dem Kindergarten beträchtliche Kompetenzen aneignen. Wächst ein Kind auf, ohne je eine Schere in der Hand gehabt zu haben, noch nie mit einem Stift gemalt zu haben, noch nie Bauklötze aufeinander gestellt zu haben, dann kommt es mit gewaltigen Defiziten in den Kindergarten. Dieses Defizit zieht sich dann durch die ganze Schulzeit und das ist für uns als Gemeinde teuer. Deshalb beginnen wir früh mit Integrieren, schicken die Flüchtlingskinder bereits in die Krabbelgruppe oder ins Muki-Turnen.

Wie viele Flüchtlingskinder leben momentan in Neftenbach?

Wir haben aktuell zwölf Kinder im Kindergartenalter oder jünger. Insgesamt leben in unserer 5500-Seelen-Gemeinde 55 Flüchtlinge. Ein Mädchen kam vor 18 Monaten zu uns – mit logischerweise kleinen Kompetenzen. Wir förderten sie früh, heute geht sie problemlos in den Kindergarten.

Was sind die Folgen, wenn zu spät integriert wird?

Flüchtlinge, die neu zu uns kommen, die leben zurückgezogen in ihrer eigenen Welt, ohne Kontakt nach aussen. Tut man nichts dagegen, kann dies auch in der Schweiz zu Parallelgesellschaften führen. Das ist schlecht, wie das Problemquartier Molenbeek in der belgischen Hauptstadt Brüssel zeigt. Integrieren fängt für mich deshalb beim Kinderspielzeug an, danach kommt rasch einmal die Sprache. Wer die Landessprache nicht beherrscht, kann sich nicht integrieren. Und das muss unser Ziel sein. Wenn wir das, sagen wir einmal bei einem Jugendlichen, nicht schaffen, kommt er mit 20 Jahren in die Sozialhilfe. Bleibt er dort bis zur AHV, kostet das die Gemeinde weit über eine Million. Je besser wir Flüchtlinge integrieren, desto weniger Probleme haben wir und desto weniger kosten sie uns.