Woher kommt dieser Machbarkeitswahn?

Die Ärzte wollen es richtig machen. Es ist nicht nur die Tatsache, dass ein Spital mit den Therapien mehr Geld verdient – auch wenn dies immer mehr in den Vordergrund rückt. Die Ärzte wollen es so machen, wie es empfohlen wird.

Immer mehr Patienten verklagen Ärzte, weil sie zu wenig gemacht hätten.

Da braucht es eine gute Dokumentation. Wenn man jemanden nicht operiert, sondern mit Medikamenten behandelt, muss man vermerken, dass man mit dem Patienten das Pro und Kontra besprochen hat. Klagen gibt es häufig, weil die Patienten nicht richtig aufgeklärt wurden. Dann ist das der Fehler des Arztes. Aber es ist immer noch schwierig, einen Arzt rechtlich zu belangen.

Müssen in der Arzt-Patienten-Beziehung auch die Patienten dazulernen?

Patienten sollten früher zur Patientenorganisation kommen. Meist wenden sie sich erst an den Patientenschutz, wenn sie das Gefühl haben, etwas lief nicht korrekt. Aber sie sollten kommen, bevor sie sich für etwas entscheiden, um zu wissen, was es für Alternativen gibt und was das für ihre Lebenssituation heisst.

Ist dies ein Thema, das Sie im Patientenschutz angehen möchten?

Ja, denn ich habe das Gefühl, in der Medizin wird zu viel abgeklärt und zu viel behandelt. Mit dem Patientenschutz möchte ich das verhindern, indem man die Leute berät, bevor sie etwas machen lassen. Ich habe einen Freund, der joggt zweimal pro Woche, fährt Ski und sagte mir kürzlich, er brauche Knieprothesen an beiden Knien. Ich sagte ihm, du bist doch kein Velo! Das ist doch kein Pneuwechsel, das sind riesige Operationen mit Risiken. Aber der Orthopäde habe ihm gesagt, das müsse jetzt sein.

Dass zu viel behandelt wird, ist eine Auswirkung des Tarifsystems, wonach einzelne Diagnosen und Eingriffe vergütet werden.

Das liegt am Abrechnungssystem und an der entsetzlichen Tatsache, dass die Kliniken im Wettbewerb miteinander stehen. Dabei ist eine öffentliche Klinik eine soziale Institution, weshalb müssen die dauernd ausbauen und attraktiver werden? Dann hat man nur noch Einzel- und Zweierzimmer, die luxuriöser sind als bei den meisten Patienten zu Hause. Aber faktisch beeinträchtigt das die Pflege. In den 3er- oder 4er-Zimmern war praktisch immer eine Pflegerin dort und ein Dialog entstand. Dem heutigen Servicepersonal, das das Essen bringt und holt, ist es egal, ob ein Patient gegessen hat oder nicht.

Spitäler sagen, dass das von den Patienten gewünscht werde.

Ja, solange man in den Umfragen fragt: Waren Sie zufrieden mit dem Essen und dem Zimmer? Wenn man aber fragt: Was ist Ihnen wichtiger, gutes Essen oder gute Pflege?, dann müssen wir nicht darüber diskutieren. Der Luxus ist grotesk und kostet einfach zu viel. Im Prinzip müsste man nicht einmal das Essen über die Kasse abrechnen. Gewisse Leistungen gehören in den Katalog und anderes gehört ins Luxussegment und sollte separat bezahlt und versichert werden.

Wo ziehen Sie die Grenze?

Ich finde Check-ups als Vorsorge etwas vom Dümmsten. Dass ich gegen das Mammografie-Screening bin, ist bekannt. Es gibt auch viele Medikamente, die man ausschliessen sollte. Oder braucht ein 90-Jähriger den teuersten Herzschrittmacher, der 20 Jahre hält? Ich fände es fair, wenn man Patienten vorschlägt: Wenn sie auf eine wenig effiziente, teure Krebstherapie verzichten, erhalten sie einen Monat in Haiti bezahlt, weil sie für das Gesundheitswesen gespart haben. Wenn schon Anreize, dann etwas, das einem Freude macht. (lacht)

Sie sind über Fachkreise hinaus bekannt und wurden letztes Jahr von der «Schweizer Illustrierten» sogar zu einer der wichtigsten Zürcherinnen gekürt. Was bringt Ihre Prominenz dem Patientenschutz?

Vielleicht ein paar Mitglieder mehr. Ich finde, jeder sollte Mitglied werden beim Patientenschutz, denn man weiss nie, wann man selber zum Patienten wird. Schliesslich setzt sich die Stiftung für uns alle ein.

Wäre die Nachfolge von Margrit Kessler für Sie ein Thema, wenn sie als Präsidentin zurücktritt?

Nein, es braucht dort jemanden, der politisch vernetzt ist. Ich habe keine Ambitionen, Politikerin zu werden und auch nicht Präsidentin. Als Vizepräsidentin habe ich eine gute Rolle. Denn es macht mir Freude, zu sehen, wie engagiert die Stiftung trotz wenig Geld arbeitet.