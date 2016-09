In einem Gebüsch in Zürich-Höngg hat eine Anwohnerin am Donnerstagnachmittag Heroin entdeckt und den Fund der Stadtpolizei gemeldet. Drogenfahnder haben danach in der Nähe des Fundortes zwei Personen bei einer Drogenübergabe beobachtet und den mutmasslichen Dealer verhaftet, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.