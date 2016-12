Verurteilt wurde der heute 62-Jährige wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit Abhängigen und mehrfacher sexueller Belästigung. Zudem muss er der Lehrtochter eine Genugtuung von 2000 Franken zahlen.

Die heute 19-Jährige hatte im August 2013 die Lehre als Coiffeuse im Geschäft des Beschuldigten in der Stadt Zürich angefangen. Sie sei froh gewesen, so schnell eine Lehrstelle gefunden zu haben, sagte sie am Freitag vor Gericht. Am Anfang sei alles gut und schön gewesen.

Dies änderte sich aber nach einem knappen Monat, wie sie erzählte. Ihr Chef fing an, die damals 16-Jährige zu belästigen. Zuerst waren es Komplimente und anzügliche Andeutungen sowie Blicke in den Ausschnitt und zum Po. Dann fing er an, von hinten in den BH zu greifen und die Brüste zu massieren - wenn die beiden alleine im Labor waren. Ebenfalls wollte er mit seiner Hand in die Hosen gelangen, die Lehrtochter stoppte ihn aber.

Fast täglich fanden darauf die Übergriffe statt. Die Lehrtochter getraute sich nicht zu wehren, da sie Angst hatte die Lehrstelle zu verlieren. Stattdessen zog sie sich immer mehr zurück. Vor Weihnachten 2013 brach es dann aus ihr heraus: Die 16-Jährige berichtete weinend alles ihrer Mutter. Sie liess sich darauf krank schreiben und brach im Januar 2014 die Lehre ab.