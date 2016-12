Wie kann es sein, dass Google unverpixelte Bilder von Menschen veröffentlicht? Dazu noch in der Nähe von heiklen Gebäuden wie Gerichten oder Spitälern? Hat die automatische Anonymisierung vor dem Unispital nicht funktioniert?

Es handelt sich bei den Beispielen um private Aufnahmen von einzelnen Nutzern, die Google auf seiner Karte integriert hat. Google wendet sein Anonymisierungsprogramm aber nur bei den eigenen Aufnahmen an, bei den Privaten nicht. «Google setzt die Vorgaben des Bundesgerichtsurteils von 2012 in Bezug auf den Street-View-Dienst auf Google Maps vollumfänglich um und hat entsprechend Anpassungen des Dienstes in der Schweiz vorgenommen», lässt Google über eine PR-Agentur ausrichten.

Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte bestätigt die Sicht von Google: Das Bundesgerichtsurteil gilt nur für Google-Aufnahmen, nicht aber für die privaten Bilder, die dort ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Wer sich auf Google-Bildern von Privaten unkenntlich machen will, kann dies über eine eigene Funktion tun. Nach einem Artikel in der Zeitschrift «Beobachter» ist sie nun in allen Landessprachen verfügbar.

Damit nicht zufrieden gibt sich der ehemalige Datenschützer Hanspeter Thür. Er hatte den Teilsieg gegen Google damals errungen. «Es reicht nicht, wenn Google in den allgemeinen Geschäftsbedingungen die Verantwortung an die Nutzer abschiebt», sagte er. Wer die Plattform zur Verfügung stelle, hafte auch für die Inhalte. «Ich bin überzeugt, dass Gerichte dieses Verhalten als illegal taxieren würden», so Thür.

Der gleichen Meinung ist Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich: Google erwecke gegenüber dem User den Eindruck, dass es sich um ein Google-Produkt handle. Also liege auch die Verantwortung für den Inhalt bei Google. Baeriswyl ist mit der Situation unzufrieden: «Das ist nicht Verwischerei, sondern Augenwischerei von Google», sagt er in Bezug auf die anonymisierten Street-View-Bilder. «Aufgrund des Bundesgerichtsurteils musste Google nie befürchten, dass eine Aufsichtsstelle ernsthaft in der Lage wäre, die Umsetzung des Urteils wirklich zu prüfen», so Baeriswyl.

Unispital prüft Schritt wegen Aufnahmen

Den Zürcher Datenschützer stört, dass Google nicht verpflichtet wurde, die Daten zu anonymisieren, sondern Gesichter und Autokennzeichen nur beim Abruf «verwischt» werden müssen. Google verfüge also jederzeit über nicht anonymisierte Daten, die in den USA gespeichert werden.

Wenig wahrscheinlich ist, dass Google seine Praxis vor Gericht rechtfertigen muss. Dank der Möglichkeit, unerwünschte Bilder zu melden, ist der mutmassliche Rechtsverstoss schnell wieder aus der Welt geschafft, wenn er denn von den Betroffenen überhaupt wahrgenommen wird. Die Geschädigten haben kein Interesse mehr an einem langen und teuren Verfahren.

Laut Ex-Datenschützer Thür fehlt es weltweit an einem Präzedenzfall. Das Unispital Zürich prüft indes Schritte wegen der Bilder mit erkennbaren Personen vor dem Haupteingang. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patienten, Besucher und Mitarbeitenden sei ein grosses Anliegen, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage.