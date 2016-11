Frau Bronfen, Sie sind halb Amerikanerin und haben die US-Wahlen intensiv verfolgt. Nun ist Donald Trump gewählt. Wie ist Ihre Gefühlslage?

Elisabeth Bronfen: Ich bin erschüttert.

Was erschüttert Sie besonders?

Ganz abgesehen davon, dass jetzt ein inkompetenter Mensch, der auch emotional instabil ist, ins Weisse Haus gewählt wurde: Mich erschüttert, wie es möglich ist, dass sich so viele Amerikaner überhaupt nicht auf Diskussionen und Darstellungen dessen, was Hillary Clinton machen würde und was Trump nicht kann, eingelassen haben. Sondern wirklich aus Wut gewählt haben.

Aus Wut?

Ja. Leider ist der Vergleich mit Brexit passend. Das war eine Wahl gegen das Establishment, gegen professionelle Politiker – gegen alles, was irgendwie im Zentrum ist, vermitteln könnte, international vernetzt ist. Einfach eine Wahl im Sinne von: «Wir sind wütend über die Regierung. Wir sind wütend darüber, was aus dem Land geworden ist», sprich: wütend auf die ethnische Diversifikation.

Warum konnte die Wut so mächtig werden?

Dahinter steckt die Kluft zwischen Stadt und Land, gebildet und nicht gebildet, Digitalisierung versus Arbeitsformen des 20. Jahrhunderts, die sogenannten «left behinds» (dt.: «Zurückgelassenen»; Anm. d. Red.). Das hatte man unterschätzt. Trumps Wähler sind ja nicht die ganz Armen, sondern die, denen es noch gut geht, die aber merken, dass sie ihren Wohlstand nicht unbedingt halten können. Die wollten sagen: Wir brauchen jetzt eine Veränderung.