In der zweitinstanzlichen Verhandlung um einen Raubmord in einem Alterszentrum in Kilchberg hat am Mittwoch vor dem Zürcher Obergericht einer der beiden Verteidiger das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) als «Pfusch» bezeichnet. Er verlangte ein Obergutachten sowie eine Nachstellung der Tat.