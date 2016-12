Engagement dank Netzwerk



Eine kleine, aber wichtige Rolle spielt Hanspeter Müller-Drossaart. Der in Dietikon lebende Schauspieler verkörpert Bundesrat Emil Welti. Dieser war damals ein entschiedener Anhänger der Gotthardbahn. Dass Müller-Drossaart nun ebenfalls dem TV-Ereignis am Sonntag entgegenfiebern kann, verdankt er seinem grossen Netzwerk innerhalb der Filmbranche. «Das Engagement kam zustande, weil Regisseur Urs Egger bei der Besetzung an mich dachte», erzählte er der Limmattaler Zeitung im September. Damals stand er als Philippe in der Theateradaption der Films «Ziemlich beste Freunde» auf der Bühne.



Müller-Drossaart wie Aleardi sind in «Gotthard» in illustrer Gesellschaft: Carlos Leal gibt den Unternehmer Favre und der deutsche Dartseller Joachim Król den Bauleiter Knecht.