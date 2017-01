Die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Magdici wollte mit Hassan Kiko in Italien ein neues Leben beginnen. Vor dem Bezirksgericht Dietikon hat sie am Dienstag, die Pläne, ohne Papiere in Italien leben zu können, naiv genannt.

In der Nacht vor der Verhaftung habe sie einen Plan gefasst, wie sie mit der Zürcher Staatsanwaltschaft in Kontakt treten könnten, um den Prozess wegen Vergewaltigung gegen Kiko nochmals aufnehmen zu können, sagte Magdici. Das Urteil sei zu jenem Zeitpunkt bereits ans Obergericht weitergezogen worden, sagte der Richter.

Das ist aber genau da, wo sie die Staatsanwältin haben will. Von mildernden Umständen dank dem Geständnis will sie nichts wissen. Die Angeklagte sei erst nach ihrer Verhaftung, nach dem Ende der Flucht, geständig gewesen. Sie nannte in ihrem Plädoyer das Entweichenlassen eines verurteilten Sexualstraftäters ein äusserst schweres Vergehen. Sie forderte eine teilbedingte Gefängnisstrafe von 27 Monaten. Sieben Monate davon soll Magdici im Gefängnis verbringen.

Die Staatsanwältin will Magidici auch noch eine Menge Schulden aufbrummen: Da die Angeklagte den Generalschlüssel des Gefängnisses Limmattal mit auf die Flucht nahm, musste die Schliessanlage des ganzen Gefängnisses ausgewechselt werden. Die Kosten dafür – 117'450 Franken – soll Magdici dem Gefängnis als Schadenersatz zurück zahlen. Genauso wie die Kosten für die kostspielige Fahndung der beiden Geflüchteten.

Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.