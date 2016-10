In Basel und Cambridge gebe es bereits eine kritische Masse an Expertise im Biologikabereich, sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Er bestätigte eine Meldung von "Blick.ch". Die Pläne unterliegen noch dem Konsultationsverfahren mit den Mitarbeitenden, die am Mittwoch informiert wurden.

Es sei geplant, 20 bis 25 neue Stellen im Biologics Center in Basel zu schaffen, sagte der Sprecher weiter. Zudem gebe es weitere offene Stellen im Novartis-Konzern, auf die sich die Mitarbeitenden bewerben könnten.

Weiter plant Novartis, die Forschungsprogramme und Tätigkeiten seines Instituts für Tropenkrankheiten von Singapur nach Emeryville in Kalifornien zu verlegen. Dieser Umzug ermögliche eine engere Zusammenarbeit mit dem Infektionskrankheiten-Forschungsteam, das bereits in Emeryville angesiedelt ist, und der Life-Sciences-Gemeinde im Grossraum San Francisco.

Im Schlieremer Bio-Technopark gehört die Firma ESBATech zur Novartis-Familie. Sie gehört zum Forschungsteam von Novartis.

Die Firma ESBATech wurde 1998 als Spin-off der Universität Zürich gegründet und wurde 2009 von der Novartis- und Nestlé-Tochter Alcon übernommen. Der Deal umfasste Zahlungen von rund 500 Millionen Franken. 2010 hat sich Nestlé zurückgezogen, seither ist die Schlieremer Biotechfirma eine 100prozentige Novartis-Tochter.

ESBATech ist in der Forschung und Entwicklung von Antikörperfragmenten für therapeutische Zwecke spezialisiert.